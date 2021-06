Johann Heinrich Jung-Stilling war Arzt, Wissenschaftler und mystisch-spiritualistischer Schriftsteller. Die 1933 nach ihm benannte Straße erinnert an seine Zeit in Kaiserslautern.

Jung-Stilling wurde 1776 als Professor der Landwirtschaft, Technologie und Vieharzneikunde an die Kameral-Hohe-Schule in Kaiserslautern berufen. „Die Kameral-Hohe-Schule in Kaiserslauterer stellte eine neue Form der wissenschaftlichen Hochschule in Europa dar“, so die Schulgeschichte.

Die Hochschule existierte in Kaiserslautern von 1776 bis 1784. Sie wurde am 8. August 1784 nach Heidelberg verlegt. Jung-Stilling ging ebenfalls nach Heidelberg. In seiner Kaiserslauterer Zeit gründete er im heutigen Ortsteil Siegelbach ein Mustergut der Hochschule, und er schrieb unter anderem bis 1779 Literatur über seine Jugendjahre und „Die Geschichte des Herrn Morgenthau“, 1783 folgte „Versuch eines Lehrbuchs der Landwirtschaft der ganzen Welt“.

Jung-Stilling war Mitglied im Bund der Kaiserslauterer Freimaurerloge „Karl August zu den drei flammenden Herzen“. Er war ein Freund von Johann Wolfgang von Goethe und des Philosophen Johann Gottfried Herder. Er erstarb 1806 in Karlsruhe.