Die Idee, die Gleise der Lautertalbahn über den ehemaligen Westbahnhof, den heutigen Haltepunkt KL-West, hinaus bis zu einer möglichen „Haltestelle Maxschule“ zu verlegen, stammt aus den 1920er Jahren.

Dahinter steht der Gedanke, landwirtschaftliche Produkte möglichst nahe an den Wochenmarkt liefern zu können. Im November 1923 diskutierte der Rat über diesen Vorschlag. Oberbürgermeister Franz Xaver Baumann sprach sich dagegen aus. Er wollte zuerst das innerstädtische Netz der seit 1916 laufenden Straßenbahn ausbauen. Er setzte sich durch, und die Pläne verschwanden in der Schublade. Oberbürgermeister Hans Jung stellte die rund 50 Jahre alte Idee 1971 als „Citybahn“ erneut zur Diskussion. Die Aktion wurde zerredet. Nach weiteren 20 Jahren, 1991, griff Oberbürgermeister Gerhard Piontek das City-Bahn-Projekt erneut auf. Er brachte ein Arbeitspapier, eine 20-seitige Broschüre, in die Planungsgemeinschaft Westpfalz (PGW) ein: „Lautertalbahn-City-Bahnhof, ein Realisierungsvorschlag“. Der „Schienenarm des Westbahnhofs“ sollte bis zum neuen Rathaus verlängert werden. Als Argument wurde nicht, wie 1923, mit dem Transport von landwirtschaftlichen Produkten argumentiert, sondern mit der Absicht, „Bundesbahnfahrgäste aus dem Lautertal möglichst in City-Nähe“ zu bringen. Als Probleme stellten sich jedoch die Linienführung und ein City-Bahnhof beim Rathaus hinsichtlich der Grundstücksfragen heraus. Das Foto zeigt im Hintergrund (Mitte) die Maxschule, den ehemals vorgesehen Haltepunkt der verlängerten Lautertalbahn, und links das Rathaus, in dessen Nähe der City-Bahnhof stehen sollte. „Erhalt und weiterer dringender Ausbau der Lautertalbahn“ wurden als wichtige Aufgabe definiert und durchgeführt. „Das Projekt Citybahn ist gegenwärtig nicht realisierbar“, schließt ein Aktenvermerk.