In Kaiserslautern sprudeln 41 Brunnen. In der Kernstadt laufen 16 Brunnen und in den sieben Ortsteilen 25. Zehn dieser Brunnen sind Laufbrunnen. Sie sind entweder an die Wasserleitung angeschlossen, wie beispielsweise der Marktbrunnen vor der Stiftskirche, oder sie haben einen natürlichen Zufluss wie der Spitzrainbrunnen. Mit Umwälzpumpen in den Brunnenkammern gibt es 31 Brunnen.

Normalerweise hat jeder Brunnen einen festen Standort und einen Namen. In Kaiserslautern gibt es jedoch einige Besonderheiten, wie Namensänderungen, Spitznamen, einen Brunnen ohne Namen, einen Brunnen, der Jahrzehnte nicht lief, Standortwechsel oder Brunnen mit Bezug zu einem besonderen Ereignis. So bezeichnete Oberbürgermeister Theo Vondano den im Juli 1987 eingeweihten Kaiserbrunnen als „Symbol des Abschlusses der Altstadtsanierung“.

Fackelwoog-Brunnen hat seinen Standort gewechselt

Einer der ältesten Brunnen, der Martinsbrunnen, hieß seit 1893 Fontäne-Brunnen, später Rathaus-Brunnen und 1939 bekam er den Namen Serenadenbrunnen wegen der Sommerkonzerte auf dem Martinsplatz. Seit Oktober 1976 heißt er offiziell Martinsbrunnen. Dem Brunnen in der Uni-Wohnstadt hat die Stadt bis heute noch keinen offiziellen Namen gegeben. Der Bildhauer Daniel Couvreur, der ihn 1993 schuf, sagte, das sei ein „Wasserspiel“. Der Fackelwoog-Brunnen hat 1975 seinen Standort gewechselt, vom ehemaligen Fackelrondell auf die Wiese vor der Burg. Er musste dem Kaufhaus Karstadt weichen.

Der Albrechtbrunnen beim Waldschlösschen stand namenlos bis 1895 auf dem heutigen Philipp-Mees-Platz. Dann musste er einem Bismarckdenkmal weichen und bekam seinen Namen als Erinnerung an König Albrecht, der 1303 Lautern den Stadtwald schenkte. Im Jahr 1911 bekam der Brunnen als Bekrönung eine Sandsteinplastik, „Knabe mit Ferkel“. Dieses Accessoire soll an die Eichelmast der Schweine erinnern. Die Leute nennen ihn heute noch „Saubrunnen“.

Der Löwenbrunnen ist ein „stummer Brunnen“

Der Löwenbrunnen aus dem Jahr 1918 auf dem Hauptfriedhof war ein „stummer Brunnen“. Er lief nie. Die Technik war eine Fehlkonstruktion. Doch 1996 hat ihn das Engagement einer Bürgerinitiative nach fast 80 Jahren zum Sprudeln gebracht. Der heutige Kennedy-Brunnen, 1954 eingeweiht, ist der Nachfolger des Altenwoogbrunnens, dessen Kupferschale im Zeiten Weltkrieg eingeschmolzen wurde. Die Altenwoog-Brunnenschale hatte den Spitznamen „Bundkuchen“.