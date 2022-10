„Passend zur Eröffnung der Oktober-Kerwe kommen die dunklen Wolken“, sagte Bürgermeisterin Beate Kimmel schmunzelnd am Freitagabend zum Kerwe-Auftakt im Festzelt von Harald Jäckel.

Die Kaiserslauterer „Huste-Kerwe“, fügte Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Pfalz-Saar, später lachend an. Wer da nach über zwei Jahren Pandemie prompt ans Coronavirus denkt, liegt aber falsch. Eine normale Erkältung hatte Henn-Marker im Sinn. Seit jeher heiße es: „Wer auf die Oktober-Kerwe geht, hat ein paar Tage später Husten“. Das Wetter war den Schaustellern am Eröffnungstag tatsächlich nicht hold. Da blieb die traditionelle Verbandsfahne lieber im Trockenen, wie Henn-Marker verriet, sie soll schließlich gut erhalten an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Dunkle Wolken hin oder her, sie und die übrigen Schausteller sind optimistisch: „Ab Anfang kommender Woche soll das Wetter ja besser werden“. Den Gang über die Kerwe, auf der die bunten Lichter der Fahrgeschäfte und der Duft aus Imbissbuden dem Regen trotzten, ließen sich viele Kaiserslauterer nicht verderben. Der Werkvolk-Fanfarenzug aus Bann zog über den Platz und lockte ins Festzelt, wo Marktmeister Dietmar Keller mit zwei gekonnten Schlägen der Fassanstich glückte. Ihm sei es wieder gelungen, ein tolles Angebot auf den Kerwe-Platz zu bringen, lobte Bürgermeisterin Beate Kimmel, die die Oktober-Kerwe gemeinsam mit Henn-Marker eröffnete.