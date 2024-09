Im italienischen Brescia bestritt das nationale U21 Kata-Team des Deutschen Karateverbandes einen Ländervergleichskampf gegen Italien. Mit im deutschen Team war auch Julian Hadizadeh vom Budokan Kaiserslautern.

Das deutsche Team, das in Italien zudem mehrere Trainingseinheiten absolvierte, konnte die Gewichtsklassen bis 55 und bis 61 Kilo nicht besetzen, sonst hätte es, nach Einschätzung des DKV, durchaus zu Rang eins gereicht. So stand das deutsche Team am Ende in der Gesamtwertung hinter Italien.

Von Italien ging es für den Kata-Karatekämpfer Hadizadeh direkt weiter nach Salzburg in Österreich. Dort fand das bisher größte Serie-A-Turnier des Jahres statt. Über 1300 Aktive aus 78 Nationen waren am Start. Neben Julian Hadizadeh hatte der Budokan Kaiserslautern dort auch Annika Faul sowie das Kata-Team in der Besetzung Nadine Poh, Carina Nguyen und Annika Faul auf der Matte. Für die Medaillenränge reichte es für keinen der Budokan-Karatekas. Hadizadeh konnte zwar bis in Runde drei vordringen, dort war für ihn aber Schluss. „Alles in allem, bei einem der größten Wettkämpfe der Welt eine gute Leistung im Bereich der Leistungsklasse“, wertete das Budokan-Trainerteam Sandra und Marcus Gutzmer die gezeigten Kata-Auftritte.