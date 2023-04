Drei TSG-Nachwuchsfechter maßen sich mit den besten französischen Florettfechtern beim U13 „Coupe de Moselle“ in Thionville/Frankreich. Zwei Siege und einmal Silber brachten die „Musketiere“ nach Kaiserslautern.

Während die meisten an Ostern in Urlaub weilten oder zuhause bunte Eier suchten, zog es Fainne Howard, Maximilian Hoppe und Gene Kim, drei junge Florettfechter der TSG Kaiserslautern, nach Thionville in Frankreich auf die Planche, quasi ins Mutterland des Fechtsports. Sie hielten die TSG-Fahne diesmal ohne ihren Trainer Johannes Krieger-Kettering hoch. Erfolgreich! Der Fechttrainer war verletzungsbedingt zuhause geblieben.

Alleine wollte er seine Schüler aber nicht lassen, war per Live-Ticker und Handynachrichten während der Aufwärmphasen und zwischen den Gefechten sozusagen „zugeschaltet“. Hat wohl alles gepasst, die jungen Fechter wussten jedenfalls genau, wie sie die Konkurrenz auf Punkteabstand halten können.

Training am Stoßkissen zahlt sich aus

Maximilian Hoppe und Gene Kim zeigten bereits in der Vorrunde herzlich wenig Ehrfurcht vor den französischen Fechtern. Gene gewann auf dem Weg ins Finale alle seine Gefechte. Maximilian musste sich in der Vorrunde lediglich einem Gegner vom UJB Escrime geschlagen geben. Er zog dann allerdings hochkonzentriert durch die K.o.-Gefechte, stand nach einem klasse Halbfinale mit mutigen Parade-Riposten völlig überraschend im Finale. Dort wartete kein Geringerer als sein Vereinskollege Gene Kim auf ihn. Gegen Gene zu gewinnen, das gelingt in jüngster Zeit kaum jemanden. Maximilian hat es mit eisernem Willen und, wie es sein Trainer ausdrückt, mit seinem „bisher besten Gefecht in seiner noch jungen Karriere“ geschafft. Hellwach und mit 110 Prozent Siegeswille wehrte Maximilian die Angriffe des TSG-Top-Talents ab und jubelte nach einem sogar deutlichen 8:4-Sieg überglücklich über seinen ersten großen Pokal.

„Endlich ist bei ihm der Knoten geplatzt, nachdem er so fleißig trainiert und Woche für Woche Stunden zu Hause am Stoßkissen seine Treffgenauigkeit verbessert hat“, freut sich Krieger-Ketterring mit dem Sieger. Er weiß natürlich aber auch, dass es gegen Gene erst mal nur eine Momentaufnahme war und der jüngere der beiden Sportler auf dem Weg zu einem absoluten Klasse-Fechter ist.

Ein stolzer Trainer

„Ein Lauterer Finale bei einem Florettturnier im Mutterland des Sports, das hat mich riesig stolz gemacht, als ich zu Hause ständig per Live-Ticker zugeschaltet war“, bewertet der Trainer das Geschehen bei den Jungs.

Das war es aber ja noch nicht mit der Ausbeute. Bei den Florett-Damen U13 stand mit Fainne Howard ebenfalls ein TSG-Talent mitten in der Konkurrenz. In der Vorrunde musste sie einen Kampf abgeben, verlor knapp gegen Marie Haffner vom CE Saarreguemines. In der K.o.-Runde überrannte Fainne ihre Gegnerinnen dann förmlich und traf im Finale ausgerechnet erneut auf Marie Haffner. Mit schneller Beinarbeit, perfektem Abstandsgefühl und einer Florettspitze, die ihre Gegnerin immer wieder punktgenau auf die Weste traf, krönte sich Fainne beim Endstand von 8:4 mit dem französischen Siegerpokal und ließ ihren Trainer daheim am Ticker über einen „triumphalen“ Auftritt der TSG-Fechter jubeln.