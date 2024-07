„Obsession“ heißt Besessenheit oder Sucht. So nennt sich eine fünfköpfige Rock-Coverband aus Kaiserslautern, die tatsächlich süchtig danach ist, alte Klassiker mit ihrem eigenen Hauch aufzumotzen. Nachdem sie damit kürzlich das Lauterer Altstadtfest gerockt hat, spielt die Band am kommenden Samstag beim ,,Summer in the City“ in Landstuhl. RHEINPFALZ-Mitarbeiterin Katharina Kovalkov hat vorab mit den Musikern gesprochen.

Die obsessive Mannschaft hat fünf Mitglieder, von denen vier am RHEINPFALZ-Interview teilnahmen. Benjamin „Benny“ Schubert ist Bassist, Sänger und Backgroundtänzer.