In der Ringarena am Nürburgring ging am Wochenende ein Karate Kumite Event über die Matte, das wohl weltweit zu den größten seiner Art zählt. Das Besondere in der Ringarena war der Modus „Jeder gegen Jeden“, auch Round Robin genannt. Das System verhindert, dass Karateka nach nur wenigen Kampfsekunden vor dem Aus stehen und wieder heimfahren müssen.

Erfolgreiche Teilnehmer kamen auch aus Kaiserslautern vom Teikyo Karate Team. „Mit 1063 Teilnehmern aus 161 Vereinen und 23 Nationen war es für unser Team ein tolles Erlebnis“, fasst Teikyo-Trainer Uwe Schwehm die Eindrücke zusammen. Sein Team hat sich in dieser Kulisse mit tollen Leistungen präsentiert, einige waren sogar nah an Spitzenplatzierungen dran. So zeigte Emma Schwehm in der U8 der Mädchen beeindruckende Kämpfe und belohnte sich mit der Bronzemedaille. Maxim Reiser, ebenfalls U8, tat es ihr bei den Jungs gleich. Auch er kämpfte sich vor auf Platz drei. Damian Noll wurde in dieser Klasse Siebter. In der Masterklasse platzierte sich Oliver Benz auf Rang fünf.

„Insgesamt war es eine super Erfahrung für uns alle. Unsere Trainingsarbeit geht mit viel Spaß und Motivation weiter, um noch weiter nach vorne zu kommen“, blickt Uwe Schwehm schon auf das nächste Karate-Event.