Nach dem Schnee kommt der Regen: Vielerorts stehen nach den anhaltenden Regenfällen der vergangenen Tage Wiesen und Felder unter Wasser, Waldwege sind matschig. So hat sich auch die Lauter in Katzweiler „Platz verschafft“: Dort stand am Mittwoch auf den Wiesen neben der Lauter das Wasser. „Noch alles im grünen Bereich“, sagte Ortsbürgermeister Sven Rheinheimer (FWG). Auf der Wiese sei noch genügend Platz, sieht der Ortschef noch keinen Grund zur Sorge. Problematisch werde es erst dann, wenn die Lauterstraße überspült werde. „Aber dazu müsste es noch stärker regnen.“ Schwierigkeiten gibt es laut Rheinheimer vor allem im Sommer bei Starkregenereignissen. Dann, wenn der Regen von dem getrockneten Erdreich nicht aufgenommen werden könne und viel Nass auf einmal herunterkommt.