Eine 54-Jährige und ihr 20-jähriger Enkel haben am Montag im Stadtgebiet einen Polizeieinsatz gestört. Das teilte die Polizei mit. Gegen ein 15-jähriges Familienmitglied der beiden bestand die richterliche Anordnung einer Vorführung vor dem Amtsgericht Kaiserslautern. Als Polizeibeamte am Nachmittag den Jugendlichen zu Hause abholen wollten, stellte sich sein älterer Bruder den Einsatzkräften in den Weg. Der 20-Jährige versuchte laut Polizei, die Festnahme zu vereiteln.

Pfefferspray-Einsatz angedroht

Aggressiv und lautstark begegnete die Familie den Polizisten. Erst als die Ordnungshüter dem 20-Jährigen den Einsatz von Pfefferspray und die Ingewahrsamnahme androhten, kam er den Weisungen der Polizei nach. Während die Beamten mit dem 15-Jährigen das Haus verließen, beschimpfte die Großmutter die Einsatzkräfte vom Fenster aus. „Das Verhalten der Familienmitglieder sorgte bei Anwohnern für Aufsehen“, heißt es im Polizeibericht. Gegen die 54-Jährige ermittelt jetzt die Polizei wegen Beleidigung, gegen den 20-Jährigen wegen des Verdachts des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.