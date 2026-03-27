Austausch, Lobbyarbeit, provokante Sprüche. Das Buusenkollektiv setzt sich für Frauen mit Brustkrebs ein. Charlotte Lisador ist das Gesicht des Vereins in Kaiserslautern.

Die Bedürfnisse von Frauen mit Brustkrebs sichtbar machen – darum dreht sich alles beim Verein Das Buusenkollektiv. Er ist bundesweit vertreten, das Gesicht für die Region Kaiserslautern ist Charlotte Lisador. Wie ihre ehrenamtlichen Mitstreiterinnen im Kollektiv hatte auch sie Brustkrebs. „Laut, frech, wild ist unser Motto“, sagt sie. „Wir wollen auffallen. Das ist notwendig, weil wir sonst nicht gehört werden.“ Noch immer sei der Umgang mit Brustkrebs zu schambehaftet, Prävention und Aufklärung zu oft in steifen Klinikbroschüren zu finden. „Jede achte Frau erkrankt im Schnitt an Brustkrebs“, stellt die verheiratete Mutter von zwei Kindern klar. Oft seien junge Frauen wie sie betroffen.

Lisador ist überglücklich, dass sie Anfang März eine von drei Weihnachtsspenden der Mitarbeiter des Zentrums für ambulante Reha und Therapie (ZAR) in Kaiserslautern entgegennehmen durfte. Mit 10.000 Euro könne so viel Großes entstehen, freut sich Lisador. „Es ist so schön, dass so etwas aus Kaiserslautern kommt. Das Geld geht zu 100 Prozent in unsere Projekte.“

Gemeinsames Singen und Körperkunst

Der Verein biete Unterstützung auf drei Säulen. Die erste: „Betroffene können sich mit allen Anliegen an uns wenden. Wir begleiten auf jedem Abschnitt der Erkrankung: von der Diagnose über die Therapie bis hin zum Leben nach Brustkrebs.“ Es gebe eine Plattform zum gemeinsamen Austausch – frei von Scham, zum Mut machen und um das Leben zu feiern, wie etwa mit dem Weihnachtssingen „Rock for Cure“ in Berlin. Lisador ist selbst Sängerin und hat ihre Krankheit in einem Lied verarbeitet.

Im Internet, auf Instagram und bei Whatsapp ist die Community zu finden. Es gibt Regional- und Themengruppen – etwa zu den Bereichen Reha-Antrag, Genmutation, 50plus oder Kinderwunsch. Es sei eine große Gemeinschaft, in der sich Betroffene aufgehoben fühlen können, sagt Lisador. „Eine Buusenfreundin ist immer wach, wenn Ängste quälen.“ Mit Aktionen wie Körperkunst wollen die Frauen helfen, zu einer positiven Einstellung zum eigenen veränderten Körper zu kommen.

„Dürfen nicht unsere Selbstbestimmung verlieren“

Die zweite Säule des Vereins will die Perspektive von Patientinnen in der Medizin stärker sichtbar machen. „Wenn betroffene Frauen im Gesundheitssystem angekommen sind, fehlt oft das Verständnis“, erzählt Lisador. Bei Interesse an einer Amputation komme es immer noch vor, dass Patientinnen zu hören bekämen: „Was sagt denn Ihr Mann dazu?“ Frauen sollten eigenständige Entscheidungen treffen können, ihre Bedürfnisse sollten mitgedacht werden, fordert das Buusenkollektiv. „Viele Frauen haben für ihre Amputation kämpfen müssen“, weiß Lisador aus Erfahrung. „Wir sind der Schulmedizin sehr dankbar, sie sichert unser Überleben. Aber wir dürfen nicht unsere Selbstbestimmung verlieren.“

Prävention ist die dritte große Säule des Vereins. Mit niederschwelligen Angeboten will das Buusenkollektiv die Gesellschaft sensibilisieren, Vorsorge in Anspruch zu nehmen und sich zu informieren, wie man die eigene Brust korrekt abtastet. Eine Self-Check-Masterclass auf Instagram und „Touch my Cancer“ sind Kampagnen, mit denen der Verein schon an die Öffentlichkeit gegangen ist.

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Seit Mitte 2025 wendet sich der Verein mit der Self-Check- Masterclass auch an Unternehmen. Die Deutsche Bank, die Funke Medien-Gruppe und das Unternehmen Estée Lauder hätten dieses Angebot schon genutzt.

Charlotte Lisador macht seit 2024 ehrenamtlich die Pressearbeit für Das Buusenkollektiv. Der Verein wurde während der Corona-Pandemie gegründet, als persönliche Kontakte nicht möglich waren. Er bot eine Plattform für den Selbsthilfe-Austausch in einem geschützten Raum.

Inzwischen hat das Busenkollektiv einen eigenen Onlineshop. T-Shirts und Hoodies, Taschen und Mützen mit Aufdrucken in knalligen Farben gibt es dort. Die Mütze mit dem Slogan „Still Here“ sei beispielsweise angesagt bei Haarausfall durch Chemotherapie. So würden das Selbstbewusstsein und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt. Sie trage selbst gerne Teile aus der Kollektion, wenn sie zur Vorsorgeuntersuchung gehe, erzählt Lisador: „Das ist wie ein Schutzschild oder eine Rüstung und gibt mir ein unheimlich gutes Gefühl.“