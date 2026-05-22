Zwei Schwestern, Geigerin Laura Handler und Pianistin Anna Handler, verzauberten am Donnerstag in der Fruchthalle ein entzücktes Publikum.

Ein Kammerkonzert der Landesstiftung Villa Musica in Kooperation mit dem Kulturreferat bescherte zwei Sternstunden und rückte zwei der drei große „Bs“ (nicht Bach – aber Beethoven und Brahms) in den zentralen Mittelpunkt.

Wer Geige spielt, der oder die kann wahrlich fürwahr aus dem Vollen schöpfen: Solokonzerte und Sonaten füllen ganze Musikbibliotheken und da nehmen wiederum die drei bedeutenden „Bs“ (Bach, Beethoven, Brahms) eine herausragende Stellung ein: Bach komponierte 16 Violinsonaten, Beethoven zehn und Brahms zwar nur drei, dazu aber ein sehr bedeutendes Violinkonzert. Die Quantität allein belegt noch nicht den außerordentlichen Rang, die diesem Œuvre aller drei Komponisten zu bescheinigen ist. Sie entdeckten die Ausdrucks- und Gestaltungsmöglichkeiten der Violine neu, erweiterten die Spieltechnik und Beethovens „Kreutzer-Sonate“ zeigte an diesem Abend eine wunderbare Synthese aus klassischen Formen, romantischem Empfinden und Ausloten geigerischer Finessen – ohne diese allerdings vordergründig zur Schau zu stellen. Beethovens Sonate offenbarte in dieser Interpretation durch die beiden sich wie blind verstehenden und im interpretatorischen Konsens agierenden Schwestern die beglückende Synthese aus Melodik, klassischer Harmonik und virtuoser geschmeidiger Geläufigkeit. Diese Sonate ist ein Gipfelwerk in der Superlative an Klarheit, spielerischer Grazie gepaart mit melodischem Einfallsreichtum und die Wiedergabe vermittelte alle Finessen dieses Wunderwerks, das selbst Schriftsteller Leo Tolstoi in seiner gleichnamigen Novelle gewürdigt hatte.

Emotionsgeladene Musik

Das Konzertprogramm war so aufgebaut, das man aus dem Staunen nicht mehr heraus kam: Nach Beethovens Geniestreich wirkte die dritte Sonate dieser Besetzung in d-moll von Brahms wie in die Glut hochromantischer Klangfarben getaucht; nicht mehr den klassizistischen apollinischen Geist der Ausgeglichenheit wahrend, sondern im Pathos fast erdrückend und bis an die äußersten Grenzen einer harmonischen Binnenspannung in ständig wechselnden Harmoniefolgen gesteigert, vielleicht sogar überfrachtet. Hier setzte die Geigerin einen sehr sonoren, dunklen warm timbrierten und intensiven wie expressiven breiten Ton zur schwelgerischen Ausreizung im beseelten Adagio ein. Das war nicht mehr die Klangwelt eines Klassikers, hier pochte in der emotionsgeladenen Musik ein Herz voller Unruhe, drangvoller unbändiger Energie und alles entlud sich in einem berauschenden Presto.

Geht es überhaupt noch intensiver, impulsiver, suggestiver? Ravels kurzes Kleinod „Tzigane“ in der Fassung für Geige und Klavier (ursprünglich stattdessen für eine Art Zimbal gedacht) setzt anders an: Hochvirtuos, an manchen Passagen „all ungarese“ im Kolorit von ekstatisch auftrumpfender Zigeunermusik mit Czardasz-Anklängen und dies in einer fast ekstatischen Interpretation; gelöst, beseelt und dennoch in gestochen klarer Artikulation und minuziöser Präzision und in akkuratem Zusammenspiel.

Mit Pathos und Emphase

Hand aufs Herz: Das zu Konzertbeginn eingeschobene Werk einer unbekannten Komponistin namens Dora Pejacevic war das noch nötig, nur um die Thematik der laufenden Saison mit komponierenden und musizierenden Frauen in der Musikgeschichte am Laufen zu halten? Während in der langsam ausklingenden Saison manche verschollene Kompositionen achtbaren Erfolg hatten, verdient aber die nur im Kopfsatz interpretierte Slawische Violinsonate dagegen mehr Würdigung, Verbreitung und profitierte von der großen Hingabe der stets um Pathos, Emphase und klangliches Raffinement bemühten Geigerin. Das Werk legt furios los, fordert hohen gestalterischen Einsatz und konnte sich im Vergleich durchaus behaupten. Mehr davon!