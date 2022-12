Geht es bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern um Fragen zur Gesundheit am Arbeitsplatz, ist Laura Hasemann die richtige Ansprechpartnerin. Jüngst wurde sie anlässlich des Weltdiabetestages ihren Kolleginnen und Kollegen im Rathaus in ihrer neuen Funktion als Gesundheitsmanagerin vorgestellt. Zusammen mit einem Steuerungskreis hat sie sich vorgenommen, das betriebliche Gesundheitswesen für die 1800 Beschäftigten in der Verwaltung auf ein gutes Fundament zu stellen und weiterzuentwickeln.

Mitarbeiter von der Einstellung bis zum Ausscheiden begleitet

Hasemann stammt aus Ohmbach bei Kusel. Mit einem Dualen Studium an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung in Mayen hat sich die 27-Jährige den Wunsch erfüllt, einen Beruf zu erlernen und gleichzeitig zu studieren. Der Bachelor-Abschluss ermöglicht ihr eine Laufbahn im gehobenen Dienst in der Verwaltung. „Ein vielfältiger Beruf, der mir neben dem Studium Berufspraxis ermöglicht hat.“ Seit vier Jahren gehört sie der Personalverwaltung an und hat Mitarbeitende von der Einstellung bis zum Ausscheiden aus dem Dienst begleitet. Auch mit ihrer neuen Aufgabe als Leiterin des Gesundheitsmanagements ist sie in der Personalabteilung angesiedelt.

Angebote von gesunder Ernährung bis zur Selbstverteidigung

Jetzt gilt es für Laura Hasemann, Strukturen zu schaffen und mit Personal- und Schwerbehindertenvertretung, mit Kranken- und Unfallkassen Kontakte zu knüpfen. Aspekte der betrieblichen Gesundheitsförderung und des Arbeitsschutzes will sie forcieren, mit Screening-Untersuchungen in Kooperation mit dem Gesundheitswesen Mitarbeitenden ein Angebot zur Früherkennung von Krankheiten machen. Parallel dazu beabsichtigt sie, die Kommunikation zwischen dem betrieblichen Gesundheitsmanagement und den Beschäftigten zu verbessern. Auch ist es ihr mit Kooperationspartnern ein Anliegen, Angebote zur Bewegung, zur Ernährung und zur Selbstverteidigung zu entwickeln.

Laura Hasemann ist sportlich aktiv: läuft, radelt und spielt leidenschaftlich Fußball. Bei der Spielgemeinschaft Herschweiler-Pettersheim-Langenbach hat sie ihren Platz im zentralen Mittelfeld.