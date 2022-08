Ein eingeschalteter Fernseher hat am Samstagabend in der St.-Norbert-Straße die Polizei auf den Plan gerufen. Anwohner hatten eine Streife auf eine Dachgeschosswohnung aufmerksam gemacht, in welcher ein TV-Gerät lief, obwohl die Mieterin in Urlaub sei. Mittels Zweitschlüssel verschafften sich die Beamten Zutritt zur Wohnung und trafen auf eine Katze, die nicht mit in Urlaub gefahren war. Vermutlich hatte sich das Tier auf die Fernbedienung gesetzt und so das TV-Gerät eingeschaltet.