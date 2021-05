Was machen Fans, wenn sie nicht ins Stadion dürfen? Sie überlegen, wie sie ihren Verein trotzdem unterstützen können. Beispielsweise die Fangruppe „Wir sind Betze – FCK ein Leben lang“, die trotz aller Krisenzeiten wächst und wächst. 830 Mitglieder hat der Fanclub mittlerweile, knapp 14.000 folgen der Facebookseite der Initiative, die FCK-Fan Frieder Mathis ins Leben gerufen hat.

Auf die Fans und darauf, dass sie ihren Verein unterstützen wollen, konnte er immer zählen. Zum Beispiel hat er inzwischen 130.000 Aufkleber der Initiative verkauft, rund 20.000 hat er noch bei sich gelagert, kann sie im Moment nicht an den Mann und die Frau bringen, bleibt aber optimistisch: „Die gehen nicht kaputt“, sagt er.

Dass es keine öffentlichen Spiele mehr gibt, bei denen „Wir sind Betze“ ein Ständchen aufbauen, informieren, für seine Projekte werben und Utensilien verkaufen kann, hat die Verantwortlichen keineswegs entmutigt, im Gegenteil. Sie haben sich jede Menge Alternativprogramm überlegt, das auch so funktioniert.

Zum Beispiel in Sachen Weihnachtsaktion. Die gibt es seit Jahren und damit verbunden die unterschiedlichsten Projekte und Sammelaktionen, mit denen Geld in die Kasse gespült wird, das dann sozialen Zwecken zur Verfügung gestellt wird. In diesem Jahr will „Wir sind Betze“ zwei Initiativen unterstützen: „Menschen helfen Menschen“ von Manfred Blauth alias DJ Freddy, das soziale Organisationen unterstützt – in diesem Jahr den Wünschewagen, der Schwerkranken einen letzten Wunsch erfüllt, und die Betze Engel. Die zweite Organisation, die 50 Prozent der Spenden bekommen soll, ist „Lautern hilft Lautern“, von Sibel Lopez ins Leben gerufen, zur Unterstützung von Hilfsbedürftigen, vor allem Kindern und Familien.

„Die Leute haben weniger Geld“

Dass alles online laufen muss, ist für Mathis und seine Crew eine Herausforderung, aber kein Problem. Was er allerdings festgestellt hat: „Die Leute haben ihr Verhalten geändert, habe weniger Geld. Spenden fließen da nicht mehr so.“

Mit originellen Ideen und Fanartikeln von Fans für Fans schafft er es trotzdem, die Anhänger zu motivieren, etwas für den guten Zweck zu spenden. Mathis hat Fanutensilien gesammelt, die für Sammler und wahre FCK-Anhänger viel wert sein können. Er versteigert sie auf der Fanseite, und die Fans nehmen die Angebote begeistert an. Beispielsweise, als es ein Trikot aus der Saison 2013/14 mit den Unterschriften der Spieler zu ersteigern gab. Das schnellte gleich mal auf 220 Euro hoch. Ein Fritz-Walter-Buch von 1955, eine CD mit der Unterschrift von Fritz Walter, ein knallrotes Gefäß in Teufelform, eine Laterne mit einem Spruch von Fritz Walter drin ... Jeder dieser Gegenstände ist für wahre Fans der Roten Teufel viel wert, und wenn sie damit noch was Gutes tun können, sind die Fußballanhänger gern dabei.

Frieder Mathis hat die Utensilien von Fans geschenkt bekommen, hat Wert darauf gelegt, dass alles, was er annimmt, auch FCK-Bezug hat. Bis 6. Dezember läuft die Versteigerung auf der Facebookseite von „Wir sind Betze“. Und Mathis hat noch eine zweite Aktion in Planung. Ende November wird es einen Livestream geben, bei dem DJ Freddy, natürlich FCK-Fan und auch Mitglied bei „Wir sind Betze“, Musikwünsche erfüllt. Gegen eine Spende legt er die Titel auf, die sich die Spender wünschen. Dass DJ Freddy mit dem Mischpult in seinem Keller steht und mitmacht, ist nicht neu und kam bisher immer gut an, erzählt Mathis. Mehr als 100 Leute waren da in der Regel gleichzeitig online, haben sich alles von Schlager bis Rock und Pop gewünscht, für die Spendenaktion pro Livestream rund 350 Euro eingebracht.

Gegen die traurige Lage

Aktionen wie diese trösten FCK-Fan Mathis ein wenig über die sonst recht traurige Lage hinweg. Mit den Zuschauerbeschränkungen bei den Spielen konnte er noch einigermaßen leben. „Die Stimmung war da gar nicht so schlecht. Das einzige, was nicht gepasst hat, war die Spielweise.“ Aber jetzt sei die Lage noch schwieriger und trauriger geworden. „Man darf nicht mehr zu den Spielen, nicht mehr in die Sportsbar, kann nur noch allein vor dem Fernseher sitzen. Man merkt, dass die Leute immer mehr auf Abstand gehen, das Interesse verlieren.“

Die Insolvenz habe in dem Zusammenhang nicht so die große Rolle gespielt, meint er. „Das hat die meisten nicht interessiert. Es ging ihnen nur darum, wie beziehungsweise dass es weitergeht.“ Um die Fans bei Laune und überhaupt bei der Stange zu halten, sei es wichtig, „dass sie auf dem Platz gewinnen“, appelliert er an die Mannschaft.

Eine rosarote Welt sieht Mathis nicht vor sich, wenn er in die Zukunft blickt und vom wieder geöffneten Betze träumt: „Wenn es wieder losgeht, werden es deutlich weniger Fans sein, und sie kommen nur mit Erfolg wieder“, prophezeit er.