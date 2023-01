Janika Trunov und Leon Lehmann tanzen sich von Null auf den vierten Ranglistenplatz unter Deutschlands Jugend-Latein-Tanzpaaren. Da steckt viel Arbeit, Fleiß und Können dahinter.

In vielen Sportarten gibt es Ranglisten, auf denen die begehrten Plätze ganz oben sind. Da macht das Tanzen keine Ausnahme. Wenn Tanzpaare mit einem der oberen Ränge in ganz Deutschland liebäugeln, müssen sie im zurückliegenden Berechnungsjahr mindestens drei Ranglistenturniere tanzen, um überhaupt in die Wertung zu gelangen. Hier heißt es dann erstmal ab ins Auto und weit fahren oder von den Eltern, den Trainern fahren lassen. Ranglistenturniere sind für Tanzpaare aus der Pfalz nun mal nicht wirklich um die Ecke.

Janika Trunov und Leon Lehmann, das Jugend-Lateintanzpaar des Tanz-Clubs Rot-Weiß Kaiserslautern, hat es auf die jüngste Bestenliste des Deutschen Tanzsportverbandes bis auf Rang vier geschafft. „Wir hatten in den letzten Jahren kein Paar in unserem Verein, das eine derartige Platzierung vorweisen konnte. Top Platzierung, top Paar“, kommentierte ein begeisterter Oliver Schmitt, zweiter Vereinsvorsitzender, das nun Erreichte.

Viel Fleiß und Training

Dabei tanzen die beiden erst seit Januar 2022 als Paar zusammen. Seitdem scheinen sie ihren Tanzschuhen allerdings keine Pause gegönnt zu haben, ihren Trainerinnen und Trainern, vor allem Alina Bielfeld, Thomas Kulesov und Natalia Magdanilova, aber auch nicht.

„Leon und Janika haben auf tänzerischer Ebene eine phänomenale Entwicklung gemacht, tolle Erfolge erzielt und wurden nun letztendlich auch mit dem vierten Platz der Deutschen Rangliste in ihrer Alters- und Leistungsklasse belohnt“, zeigt sich Alina Bielfeld stolz auf die Beiden und spricht dabei ausdrücklich für alle Trainer. Sich ganz nach oben zu tanzen und dann noch in so kurzer Zeit zu den Besten zu gehören, das geht nur mit viel Fleiß, unglaublich vielen Trainingseinheiten und einer nimmermüden Motivation.

Als großer Fan der jungen Lateintänzer gibt sich auch Astrid Kraayvanger, Sprecherin des TC Rot-Weiß zu erkennen. „Wenn die Beiden tanzen ist schon etwas wie Magie im Raum. Egal ob Cha.Cha, Rumba, Pasodoble, Jive oder mit dem Lieblingstanz von Leon, der Samba, man will einfach noch mehr Lateintanz genießen, spüren und Magie fühlen“, schwärmt Kraayvanger, selbst Standart-Turniertänzerin, von einem gezeigten Lateintanz, der die Zuschauer süchtig mache.

188 Punkte ertanzt

Ob Fan oder neutraler Wertungsrichter, auf den im vergangenen Jahr getanzten Ranglistenturnieren in Wuppertal, Frankfurt und in Rendsburg, Schleswig-Holstein, Janika Trunov und Leon Lehmann überzeugten mit ihrem Können und einer fesselnden Kür. Mit 188 Punkten liegen sie aktuell auf Rang vier hinter dem Paar aus Bremen (240), Berlin (220) und aus Pforzheim (200). Hinter ihnen auf Rang fünf steht mit 187 Punkten das Jugend-Lateinpaar Sophy Alejandra und Justin-Carbera Rettich vom TSC Saltation Neustadt.