Ein Lastwagenfahrer hat mit seinem Fahrzeug ein in der Leininger Straße geparktes Auto gestreift – und ist dann einfach weggefahren. Sein Pech: Dank der Hinweise aufmerksamer Zeugen kann die Unfallflucht geklärt werden, teilt die Polizei mit. Diese hatten am Mittwochmittag gegen 12.30 Uhr das Geschehen beobachtet. Der Lkw-Fahrer sei zunächst ausgestiegen und habe sich den angerichteten Schaden angeschaut: eine Delle im hinteren Kotflügel sowie Kratzer an der Stoßstange blieben an dem Seat zurück. Trotzdem setzte sich der Lkw-Fahrer einfach wieder ans Steuer und fuhr davon. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen des Lkw-Anhängers und meldeten es der Polizei. Der Halter konnte bereits ermittelt werden, die Suche nach dem verantwortlichen Fahrer läuft. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu.