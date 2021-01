Während die Wehrleute im Einsatz waren, streifte ein Lastwagen am Mittwoch im Benzinoring ein Löschfahrzeug der Feuerwehr. Ohne anzuhalten, fuhr der Unfallverursacher weiter. Die Polizei ermittelt wegen Fahrerflucht.

Mit Blaulicht und eingeschaltetem Warnblinker stand das Feuerwehrauto auf der Straße, so die Polizei. In einem Wohnhaus hatte am frühen Morgen ein Rauchmelder Alarm ausgelöst, und während die Wehrleute im Gebäude waren, drängte sich ein Lastwagen an ihrem Löschfahrzeug vorbei. Der Laster touchierte dabei das Einsatzfahrzeug. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Verantwortliche in Richtung Gersweilerweg davon. Der Unbekannte verursachte einen Schaden über mehrere hundert Euro.

Ein Feuerwehrmann konnte den Unfall beobachten und sich einen Teil des Kennzeichens merken. Am Lastwagen waren Zulassungsschilder des Landkreises Donaueschingen (DS) montiert. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0631/369-2150.