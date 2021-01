Ein bislang unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstag in der Straße Fröhnerhof einen Carport beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, streifte er gegen 10 Uhr mit seinem Fahrzeug eine Ecke der Überdachung. Ein Teil des Mauerwerks brach heraus. Ohne anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Jetzt ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Fahrerflucht und bittet um Hinweise. „Wer hat den Lkw am Dienstagvormittag gesehen? Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug und dessen Fahrer machen?“, fragt sie und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0631/3692150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.