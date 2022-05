Auf der Landstraße in Höhe des Autohofs ist ein 47-jähriger Lkw-Fahrer am Freitagmorgen mit seinem Fahrzeug auf eine Ampel gekracht. Dabei riss der Kraftstofftank der Zugmaschine ab, und mehrere Liter Diesel verunreinigten die Fahrbahn sowie das Erdreich, teilte die Polizei am Wochenende mit. Der Treibstoff wurde von einer Spezialfirma beseitigt. Während der Aufräum- und Instandsetzungsarbeiten musste die Fahrbahn mehrfach gesperrt oder einseitig um die Unfallstelle gelenkt werden. Dadurch kam es am Vormittag zu Verkehrsstörungen.