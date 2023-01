Am frühen Mittwochmorgen, übersah ein 52-jähriger Lasterfahrer beim Auffahren auf die Autobahn A6 in Richtung Mannheim einen Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen und schob diesen gegen die Mittelleitplanke. Der 69-jährige Autofahrer wurde laut Polizeibericht nur leicht verletzt, wurde aber vorsorglich in ein Krankenhaus nach Kaiserslautern gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand laut Polizeiangaben ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und während der Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Mannheim für etwa eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Ost abgeleitet, schreibt die Polizei.