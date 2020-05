Zu hohes Tempo im Kurvenbereich dürfte die Ursache eines Unfalls gewesen sein, der sich am Montagmorgen auf der A6 an der Anschlussstelle Kaiserslautern/West ereignet hat. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 58-jähriger Lkw-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er von der B 270 aus Richtung Weilerbach auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim auffahren wollte. Im Kurvenbereich kam der Lastwagen von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Fahrer erlitt leichtere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 37.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers war die Ausfahrt Kaiserslautern/West in Richtung Mannheim gesperrt.