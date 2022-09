Beim Spurwechsel in der Pariser Straße hat am Donnerstag der Fahrer eines Betonmischers mit seinem Lkw eine Fahrradfahrerin erfasst. Die 50-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Kurz nach 14.30 Uhr wechselte der Lkw-Fahrer stadtauswärts vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Der 43-Jährige übersah dabei die in gleiche Richtung fahrende Bikerin und brachte sie zu Fall, wie die Polizei weiter mitteilt. Ohne den Unfall zu bemerken, fuhr der Mann weiter. Ein Zeuge hörte die Schreie der 43-Jährigen. Er gab den Hinweis auf den Betonmischer. Die Verletzte wurde mit Verdacht auf eine Unterarmfraktur vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Lkw-Fahrer ermittelt.