Von der Fahrbahn abgekommen und stecken geblieben ist ein Lastwagen am Donnerstagabend auf L503 bei Johanniskreuz. Wie die Polizei mitteilt, war der Lkw-Fahrer zwischen Aschbacherhof und Johanniskreuz unterwegs, als er leicht nach rechts von der Straße abkam und mit der Schutzplanke kollidierte. Laster, Schutzplanke und Fahrbahndecke wurden dabei beschädigt. Es gab jedoch ein größeres Problem: Der Lkw hatte sich festgefahren, hing schräg in der Leitplanke und drohte, eine Böschung hinunterzustürzen. Über Nacht musste die Unfallstelle abgesichert und der Verkehr über eine Ampel an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden. Am nächsten Morgen konnte das Fahrzeug von einer Spezialfirma mit Hilfe eines Krans und unter Vollsperrung der L503 geborgen werden. Danach wurden die Schäden richtig sichtbar. Am Lkw war die hintere Lichteinrichtung auf der rechten Seite beschädigt, ebenso war die komplette rechte Fahrzeugseite zerkratzt. Darüber hinaus war die Schutzplanke auf einer Länge von 28 Metern inklusive mehrerer Befestigungsstangen beschädigt. Auch die Böschung wurde in Mitleidenschaft gezogen. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.