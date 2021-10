Möglicherweise der tote Winkel im Außenspiegel ist einem Lkw-Fahrer am Montagnachmittag auf der B270 zum Verhängnis geworden. Der 52-Jährige war auf dem Weg von Weilerbach in Richtung Kaiserslautern und wollte gegen 15.30 Uhr vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er jedoch einen BMW, der auf dieser Spur in gleicher Höhe fuhr.

Nach Polizeiangaben kam es zum Zusammenstoß, wobei der BMW auf den Bordstein gedrückt und stark beschädigt wurde. Während am Lkw nur ein Streifschaden entstand, war der Pkw nach der Kollision weder fahr- noch rollfähig und musste abgeschleppt werden. Der 38-jährige BMW-Fahrer klagte anschließend über Schmerzen in der Hand. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Weitere Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.