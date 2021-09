Einen Unfall ausgelöst haben soll ein schwarzer Lastwagen am Montagnachmittag auf der L369 zwischen Schwedelbach und Kollweiler. Wie ein 19-jähriger VW-Fahrer später der Polizei meldete, war er kurz vor 15 Uhr auf dem Weg von Kollweiler in Richtung Schwedelbach, als ihm der Laster in einer Kurve auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, zog der 19-Jährige seinen Wagen nach rechts – dabei streifte er die Schutzplanke. Wie die Polizei mitteilt, wurde der VW Caddy auf der Beifahrerseite beschädigt, zu einer Berührung mit dem Lkw kam es nicht. Der Lastwagen fuhr einfach weiter. Hinweise auf das Kennzeichen und/oder den Fahrer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631/3692250 entgegen.