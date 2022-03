Die Maskenpflicht an den Schulen zu verlängern, ist absolut richtig.

Die Infektionszahlen sind so hoch wie nie – in den Schulen, im Bekannten-, im Kollegenkreis. Corona ist derzeit einfach überall. Jetzt die Masken absetzen zu wollen, ist absolut der falsche Zeitpunkt. Masketragen schützt und ist ein wertvolles Instrument dabei, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verhindern. Darauf dürfen wir zu diesem Zeitpunkt nicht verzichten. Das gilt auch an den Schulen. Dort sind die Infektionszahlen besonders hoch. Längst nicht alle Kinder sind geimpft, sie zu schützen ist nach wie vor wichtig. Die Kinder dürfen damit nicht alleine bleiben, auch wir Erwachsenen sind nach wie vor gefragt, uns der Pandemie entsprechend zu verhalten. Treffen in Innenräumen ohne Masken stellen derzeit ein so hohes Risiko wie wohl zu keinem anderen Zeitpunkt der Pandemie dar. Sicher, wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Da werden auch Infektionen dazugehören. Aber jetzt leichtsinnig zu werden, ist falsch. Daher gilt aus meiner Sicht: Lasst uns weiter Maske tragen!