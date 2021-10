Als Schmankerl zum Abschluss des Barbarossa-Lands hat Susanne Henn-Marker, Vorsitzende des Schaustellerverbands Barbarossa Pfalz-Saar, für Sonntag eine Lasershow angekündigt. Der Oktoberkerwe-Ersatz, der am 8. Oktober auf dem Messeplatz begann, war wegen guten Zuspruchs bis zum 1. November verlängert worden.

Die jetzt angekündigte Show soll ab 20 Uhr auf dem Platz vor dem Autoskooter über die Bühne gehen. Dazu werde der Platz in Nebel gehüllt und von Karl Diemer, einem Lasershow-Spezialisten, 15 Minuten lang in einen Lichtzauber verwandelt. „Wir hoffen, dass der Wettergott uns wohlgesonnen ist“, sagte Henn-Marker. Besucher, die in einer Halloween-Verkleidung erscheinen, haben, wie Kinder bis zu acht Jahren, freien Eintritt.

Wie Henn-Marker weiter mitteilt, seien die rund 50 Beschicker mit der Verlängerung der „Barbarossa-Land“ bislang zufrieden. Drei Schausteller, die anderweitig vertraglich gebunden gewesen seien, hätten vorzeitig ihre Stände geräumt.