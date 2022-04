Briefträger zu sein hält fit: Jeden Tag lege er 15- bis 20.000 Schritte zurück, erzählt Lars Neurohr, der bei der DHL in Kaiserslautern arbeitet. Auf die Frage, ob er aufgrund des angenehmeren Wetters lieber im Frühjahr arbeite, entgegnet er lachend: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung.“ Die beste Voraussetzung, um den aktiven Job des Briefträgers mit Freude ausüben zu können.

Ein Arbeitstag beginnt für Lars Neurohr mit dem Sortieren der Briefe und Pakete. „Für jeden Bezirk gibt es einen Spind, in den die Post einsortiert werden muss. Dann packe ich alles in Kisten und mache mich auf den Weg“, beschreibt Neurohr. Er habe eine feste Springertour, die er abfahre und sei deswegen meistens in den sechs selben Bezirken unterwegs: „Da kennt man dann schon einige Leute und hat auch persönlichen Kundenkontakt.“

Mehr Online-Bestellungen und Erleichterung durch digitale Hilfe gleichen sich aus

Insgesamt habe sich die Belastung der Briefträger durch vermehrte Online-Bestellungen nicht erhöht. Zwar sei die Bestell- und Verkehrsmenge während der Corona-Pandemie gestiegen. „Die Änderung hin zu vermehrt digitalen Prozessen hat aber auch die Bearbeitung vereinfacht“, bemerkt Neurohr. So könne man durch Online-Auftragsbearbeitungen und digitalen Datenverkehr Aufgaben schneller erledigen.

Unterwegs ist der Briefträger sowohl mit dem Elektrofahrrad als auch mit dem Auto. Noch fahre letzteres mit Diesel, aber auch hier werde es Anpassung geben: Auf lange Sicht solle die Post nur noch mit E-Fahrzeugen ihren Weg in die Briefkästen finden.