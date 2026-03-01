Mit der Show zum Buch „Alle gegen Alle“ gastierte Lara Ermer in der Friedenskapelle und gab Tipps zu einem gelassenerem Umgang mit der aktuellen Debattenkultur.

Vor dem Hintergrund einer zunehmend polarisierten Gesellschaft bliebe Bereitschaft und Fähigkeit zum Meinungsaustausch immer öfter auf der Strecke, erklärt Lara Buchautorin und Comedienne Lara Ermer. Streiten sei jedoch wichtig: „Manchmal die innere Kratzbürste rauszulassen, kann gesund sein. Unterdrückter Ärger wirkt sich nachweislich negativ auf die Gesundheit aus“.

Vielen Menschen sei der Streithunger abhandengekommen, man wolle nicht noch mehr Benzin in den erhitzten Diskurs einer stark gespaltenen Gesellschaft gießen: „Wir sind als Gesellschaft allerdings nicht annähernd so polarisiert, wie wir glauben“, erklärt die Psychologin. Ein Großteil der Menschen schließe sich immer noch mittigen Positionen an, dennoch sei die Wahrnehmung allgemein eine andere. Die extremen Ränder seien zahlenmäßig unterlegen, sie diskutierten allerdings so laut, dass man sie kaum überhören könne. Es gelte, jenen Kräften nicht kampflos das Feld zu überlassen und gleichzeitig die mentale Gesundheit zu stärken, fordert Ermer.

Selbstüberschätzung

Die 1996 in Fürth geborene Psychologin hatte sich zuvor in mehr als 1000 Studien eingelesen, von denen sie 245 im Buch zitiert. Einen Einfluss auf die Debattenfähigkeit hätten neben einer häufigen Selbstüberschätzung psychologische Konzepte wie die sogenannte affektive Polarisierung, die zunehmende emotionale Kluft zwischen gesellschaftlichen und politischen Gruppen. „In der Folge heißt das: Du denkst nicht, was ich denke – also finde ich dich blöd“, analysiert Ermer die Denkbarriere. Die Autorin verweist auf die Rolle und Macht der Fakten: „Diskussionen laufen schief, weil wir alle eigentlich gar keine Ahnung haben und Fakten falsch einschätzen“.

In ihrem Buch befasst sie sich mit zahlreichen Triggerpunkten im erhitzten Diskurs (selbstredend findet sich darin Kapitel zum Thema „Gendern oder nicht“). Es gelte, den eigenen Standpunkt innerhalb der Gesellschaft auszuloten, sich die Frage zu stellen: Wo werde ich vielleicht benachteiligt? „Sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, macht allerdings überhaupt keinen Spaß“, so ihre Erkenntnis. „Wo biegen wir bei unseren anstrengenden Debatten eigentlich falsch ab?“, fragt die Comedienne und stellt dem Publikum schon mal in Aussicht: „Wenn ihr mit dem Buch fertig seid, gewinnt ihr jede Diskussion“.

Radikale Protestaktionen

Ermer nimmt sich zahlreiche Debatten-Schlachtfelder vor. Beispielhaft nennt sie radikale Protestaktionen, eigentlich ein großer Trigger der Empörungskultur. Diese ließen gemäßigtere Aktionen allerdings in der eigenen Wahrnehmung sympathischer wirken. „Nehmen wir das Beispiel ,Fridays for Future’. Nach dem Auftritt der Letzten Generation hieß es dann: können wir lieber noch mal diese Greta mit den Zöpfchen sehen?“, so Ermer und empfiehlt allgemein mehr Humor. Dieser könne in bestimmten Situationen über politische Verzweiflung hinweghelfen.

Das politische Klima wirke sich zudem stark auf das Privatleben aus, was die Lust am Debattieren ebenfalls einschränke. Sich regelmäßig damit zu beschäftigen, sei stressig und habe negative Folgen für die körperliche und mentale Gesundheit: „Eigentlich müssten wir Nachrichtensendungen wie Zigarettenpackungen mit kleinen Warnhinweisen versehen und vor der Tagesschau Fotos von müden Menschen einblenden“, so ihre Empfehlung.

Kommunikationsunfähigkeit

Welche Auswirkungen die zunehmende Kommunikationsunfähigkeit im engsten Kreis habe, sehe man am Beispiel des amerikanischen Erntedankfestes. Die traditionsbesetzte Familienfeier fiele im gegenwärtigen aufgeheizten politischen Klima im Schnitt 30 Minuten kürzer aus: „Gesellschaftliche Spaltung misst man also offiziell in Truthähnen“, schlussfolgert Ermer.

Mit einer unterhaltsamen Mischung aus Vortrag, Lesung und kleinen Anekdoten bietet Lara Ermer neue Perspektiven auf ein anstrengendes Thema. Die Comedienne und Psychologin macht Hoffnung, dass aus uns am Ende vielleicht doch noch eines werden könne: bessere und gelassenere Diskutanten.

Lesezeichen

Lara Ermer: „Alle gegen Alle – Was die Psychologie über Political Correctness, Verschwörungstheorien und andere Triggerpunkte weiß“, dtv-Verlag, 2025, 256 Seiten, 13 Euro.