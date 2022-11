Beute mit insgesamt fünfstelligem Wert haben Autoknacker am Wochenende in Katzweiler gemacht. Das teilt die Polizei mit. Am Sonntagnachmittag meldete ein Anwohner der Straße „Winterweg“, dass aus seinen beiden Fahrzeugen, die vor dem Haus standen, mehrere Gegenstände gestohlen wurden, darunter zwei Laptops, mehrere medizinische Testgeräte sowie eine Sonnenbrille. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 15 Uhr, und Sonntagvormittag, 11.30 Uhr. Hinweise auf mögliche Täter gibt es laut Polizei bislang nicht.

Keine Wertgegenstände im Auto lassen

Der Fahrzeughalter ist sich sicher, beide Autos verschlossen zu haben. An den Wagen wurden allerdings keine Aufbruchspuren gefunden. Wie die Täter sie öffnen konnten, ist derzeit unklar. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei erneut: „Räumen Sie Ihr Fahrzeug aus, bevor andere es für Sie tun! Lassen Sie keine Wertgegenstände im Wageninneren zurück, wenn Sie Ihr Auto verlassen!“