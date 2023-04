Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Unsere Zeit läuft schnell. Bestürzend rasch verblasst im eben noch jubelnden Publikum die Erinnerung sogar an herausragende Sternstunden auf der Theater- und Konzertbühne. Selbst Ensemblemitglieder des Pfalztheaters reagieren ratlos, wenn ältere Besucher vom Generalmusikdirektor Wilfried Emmert schwärmen. Der Dirigent, der 21 Jahre am Pult des Theaterorchesters stand, ist am Freitag gestorben.

Im biblischen Alter von 92 Jahren schlief er in seiner Kölner Wohnung sanft ein, wo er nach einem schweren Schlaganfall 2019 eine neue Heimat gefunden hatte. Seine zweite Frau - die Mezzosopranistin