Als die Nachricht am Dienstag in Kaiserslautern bekannt wurde, dass Norbert Zink am 2. Februar verstarb, setzten sich Dutzende von ehemaligen Schülerinnen und Schülern des Heinrich-Heine-Gymnasiums (HHG) hin und kondolierten seiner Frau Steffi und seinen Kindern Falko und Saskia.

Zink musste ein sehr guter, beliebter Schulleiter gewesen sein – von 1971 bis 1994. Er war in jungen Jahren mal für die FDP im Stadtrat, strebte aber nie so richtig in die große Politik, war Jugendleiter und Präsident im TC Rot-Weiss, Verbandschef, Rotarier und mit einem anderen Lauterer nicht nur freundschaftlich vernetzt – mit Erich Fuchs. Mit dem Olympia-Sprinter von 1952 machten sich Zink und sein „Vize“ Franz Mungenast ausdauernd auf einen langen, bis heute erfolgreichen Weg. Noch immer ist das HHG die einzige Eliteschule des Sports in der Pfalz. Damals war das Sportgymnasium in Westdeutschland eine Besonderheit. Jetzt ist der Visionär Norbert Zink 89-jährig gestorben.

