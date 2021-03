Am späten Samstagabend wurden Anwohner im Landstuhler Stadtteil Atzel auf eine verdächtige Person aufmerksam, die sich an geparkten Pkw zu schaffen machte. Als die Person bemerkte, dass sie beobachtet wurde, flüchtete sie unerkannt. Ersten Ermittlungen zufolge entstand kein Schaden. Die Polizei bittet dennoch Zeugen, die am Samstagabend verdächtige Beobachtungen in der Berliner Straße gemacht haben, sich mit der Polizeidienststelle in Landstuhl unter Telefon 06371/92290 in Verbindung zu setzen.