Einen Termin bei der Führerscheinstelle der Stadt Kaiserslautern zu bekommen, erfordert immer mehr Geduld. Bei der Personalsituation ist kaum Verbesserung in Sicht. Wartezeiten bis August sind derzeit eher die Regel; komplexere Fälle können sich auch mal über sechs Monate ziehen. Bewohner im Landkreis haben es deutlich leichter.

Bereits seit Herbst 2019 empfängt die Führerscheinstelle der Stadt Kunden nur noch mit Termin. Einfach hingehen, eine Nummer ziehen und warten – wie früher oder im Landkreis –, geht seitdem nicht mehr. Die eigentlich gute Idee, damit lange Wartezeiten auf dem Amt zu verhindern, hat sich nun jedoch ins Gegenteil verkehrt: Derzeit liegen die frühesten Termine für viele Dienstleistungen im August.

Damit hat sich die Wartezeit seit dem RHEINPFALZ-Artikel vom 24. Februar nochmals erhöht. Zeiten von „vier Monaten können getoppt werden“, meldete sich Beate Rudat, ehemalige Ortsbürgermeisterin von Hirschhorn. Sie habe seit August 2021 ihre Wohnung in Kaiserslautern an Zwillingsbrüder aus Thailand vermietet, die nun an der TU studieren. „Sie wollten ihren in Thailand erworbenen Führerschein umschreiben lassen. Ich habe versucht zu helfen, so gut es geht – erfolglos.“ Mehrfach hätten die Brüder bei der Führerscheinstelle vorgesprochen und immer wieder neue Vorgaben erhalten. Sechs Monate lang ist ein ausländischer Führerschein in Deutschland gültig. „Die Frist ist nun abgelaufen.“

Als Söhne eines deutschen Vaters und einer thailändischen Mutter haben Max und Vincent Rauchalles die deutsche sowie thailändische Staatsangehörigkeit und keinerlei sprachliche Barrieren. Doch was auf den ersten Blick vorteilhaft scheint, das problemlose Wandern zwischen den beiden Welten, stellte sich in ihrem Fall letztlich als Fallstrick heraus. Im Mai 2021 haben die beiden inzwischen 19-Jährigen ihren Führerschein in Thailand gemacht, „seit August wohnen wir in Deutschland“, berichtet Vincent Rauchalles. „Dass wir die theoretische und praktische Prüfung hier noch mal machen müssen, wussten wir“, ergänzt sein Bruder Max.

Denn von dieser Pflicht sind „lediglich die EU-Länder und einige anderer Staaten ausgenommen“, klärt Fahrlehrer Nic Ullrich über die „Fahrerlaubnis-Verordnung“ auf. Pass, Führerschein und Übersetzung brachten die beiden zum Termin wie verlangt mit; ein Sehtest sowie Nachweis des Erste-Hilfe-Kurses wurde laut Vincent Rauchalles anschließend vorgelegt. Auch eine Anmeldebescheinigung der Fahrschule ist laut Ullrich bei der Stadt vorab nötig, beim Kreis hingegen nicht.

Der Wohnsitz ist das Problem

„Ich habe die Dienstleistung bei der Buchung zweimal angeklickt, doch es sei nur für eine Person gebucht, hieß es vor Ort, so dass nur mein Bruder reindurfte“, berichtet Vincent Rauchalles weiter. Laut Führerscheinstelle war zumindest „bei der ersten Terminvorsprache nur eine Dienstleistung gebucht“ worden, weshalb es sein könne, dass „einer der Brüder die Aussage erhalten hat, einen separaten Termin buchen zu müssen“, da „für jede Dienstleistung bestimmte Zeitfenster hinterlegt“ seien.

Das eigentliche Problem stellte sich jedoch mit den nächsten Schritten heraus: Da die beiden lediglich mit Nebenwohnsitz in Kaiserslautern gemeldet waren, eine Umschreibung jedoch laut Führerscheinstelle nur am Hauptwohnsitz möglich ist, „meldeten wir unseren ersten und einzigen Wohnsitz in Kaiserslautern“, betont Max Rauchalles. Doch auch dies führte nicht zum Erfolg. Das Problem: „Als Kinder haben wir früher mal in Offenburg gewohnt, seit 13 Jahren dann aber in Thailand.“

Genau dies wurde den Brüdern nun zum Verhängnis. „Der Führerschein muss im Ausland gemacht worden sein, bevor die Person nach Deutschland kam“, kennt Fahrlehrer Ullrich die Feinheiten. Auch wenn die Brüder zum Zeitpunkt des Führerscheinerwerbs in Thailand wohnten: Die Meldedaten zählen. Der vorherige Nebenwohnsitz in Deutschland bedeutet laut Führerscheinstelle „eine dauerhafte Meldebescheinigung aus Deutschland“. Weshalb „nach Paragraf 29, Absatz 3, Nummer 2 Fahrerlaubnis-Verordnung keine Umschreibung des ausländischen Führerscheines vorgenommen werden kann“. Und so machen die beiden Brüder nun „den kompletten Führerschein neu – auch wenn dies teuer ist“.

Termine exakt vorher buchen

Vergleichsweise profan ist das Anliegen von Robert Schröder dagegen, der für eine Fahrerkarte „früher dran kam und alles schon vor dem eigentlichen Terminbeginn erledigt hatte“. Und so fragte er bei der Gelegenheit noch nach einem internationalen Führerschein, zumal „alle Unterlagen grad vorlagen“. Man sagte ihm jedoch, er müsse einen neuen Termin machen, „worauf ich nun wieder vier Monate warte“, sagt er kopfschüttelnd.

Da an jenem Tag „zwei neue Aushilfskräfte angelernt wurden“, übernahm eine Mitarbeiterin aus einem anderen Bereich der Führerscheinstelle „gefälligkeitshalber den Termin“, erläutert die Verwaltung. Jene hatte deshalb erstens keinen Zugriff auf die nötige Technik, zweitens „wurde die vom Kunden begehrte zusätzliche Dienstleistung erst vor Ort angefragt, so dass hierauf trotz größter Flexibilität nicht mehr reagiert werden konnte“. Nur wenn die Dienstleistungen vorab gebucht werden, sei die Bearbeitung sichergestellt.

Abteilungsleiter Rainer Wirth erläutert, dass die weiterhin prekäre Personalsituation Schuld sei. Von insgesamt sechseinhalb Stellen seien zwei vakant, ab 1. Mai sogar drei. „Im gesamten Haus kämpfen wir mit Personalknappheit.“

In der Führerscheinstelle des Landkreises – wo laut Nic Ullrich einiges leichter geht – arbeiten laut Sprecherin vier Vollzeitkräfte, derzeit unterstützt aus dem Bürgercenter und einer Aushilfe mit einer Viertelstelle. Trotz ungefähr derselben Einwohnerzahl hinkt laut Wirth ein Vergleich, da in der Stadt allein durch wesentlich mehr Autohäuser mehr zu tun sei. Zudem stehe der Stellenplan der klammen Stadt stets besonders unter Beobachtung der Aufsichtsbehörde.

Ob die Stadt bei ihrem Termin-System bleibe, „muss das Haus entscheiden, nicht ich“, schließt Wirth jedoch eine Änderung nicht komplett aus. Darauf und dass die Stadt bald wieder ihre Bürgerbereiche öffnet, hofft Andreas Bittner – der seinen Wunsch nach einem internationalen Führerschein nicht weiterverfolgen will, informiert er. Bei seiner Reise Ende Mai will er nur Staaten der USA bereisen, für die keine solche Pflicht bestehe.