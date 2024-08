Wer für den Urlaub noch schnell einen Reisepass benötigt und beantragt, wird wohl enttäuscht werden. Die Lieferzeiten sind lang – auch in Kaiserslautern. Zudem können Bürger zurzeit am Selbstbedienungsterminal des Bürgercenters keine Passbilder machen. Wie lange es dauert, bis der Pass da ist und was sich diesbezüglich künftig ändert, erklärt die Stadtverwaltung.

Wie die Stadtverwaltung auf Nachfrage mitteilt, beträgt die Wartezeit „aktuell bis zu neun Wochen, früher waren es zur Sommerferienzeit bis zu circa sechs