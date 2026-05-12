Weil ihm die Wartezeit an der Kasse zu lange dauerte, beschädigte ein 25-Jähriger am Montag das Mobiliar eines Geschäfts in der Eisenbahnstraße. Nach Angaben der Ermittler alarmierten Zeugen gegen 16 Uhr die Polizei, nachdem der Mann eine Glasscheibe beschädigt hatte und geflüchtet war. Der Schaden wird auf mindestens 150 Euro geschätzt. Die Identität des Mannes war schnell geklärt, er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung verantworten.