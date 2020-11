Vor dem Corona-Testzentrum am Warmfreibad haben sich am Dienstag lange Autoschlangen gebildet. Die Stadtverwaltung betonte, dass sich im Testzentrum nur Personen mit entsprechender Bescheinigung vom Arzt oder Gesundheitsamt testen lassen können. „Es mehren sich aktuell die Fälle von Personen, die ohne Bescheinigung auftauchen“, erklärte ein Sprecher der Stadtverwaltung. Das Gesundheitsamt Kaiserslautern meldete am Abend 60 neue Corona-Fälle, 24 aus der Stadt Kaiserslautern, 27 aus dem Landkreis und neun von der Air Base Ramstein. 14 Personen wurden aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind 451 Personen in Stadt und Kreis mit dem Coronavirus infiziert.