Am Montag war es ganz schlimm. Bis zur Kaffeerösterei in der Steinstraße standen Menschen an, die zum PCR-Test in der Unionskirche wollten. Die Wartenden mussten zum Teil bis zu anderthalb Stunden ausharren. Jetzt soll sich etwas ändern .

„Die Infektionen steigen rapide, deshalb registrieren wir auch einen gestiegenen Bedarf an PCR-Tests“, sagte am Dienstag Sascha Faber, der das Testzentrum, das im März vom Warmfreibad