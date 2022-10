Die Eisenbahnfreunde Modelleisenbahnclub Kaiserslautern (EMK) laden am Samstag, 22. Oktober, zur „Langen Nacht der Modelleisenbahn“ ein. Bei der Veranstaltung, an der sich rund 20 Vereine aus der ganzen Region, vom Saarland über die Pfalz bis hin zu Nordbaden beteiligen, öffnen Modelleisenbahner ihre Clubräume. In Kaiserslautern präsentiert der EMK von 16 bis 22 Uhr seine H0-Clubanlage, die die pfälzische Heimat im Maßstab 1:87 widerspiegelt, im Jugendhaus der Stadt Kaiserslautern in der Augustastraße 11. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des www.ic-saar-kurier.de sowie www.kurpfalzrunde.de. Dort sind alle mitwirkenden Vereine aufgelistet.