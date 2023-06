Ab diesen Mittwoch, 14. Juni, gibt es in Deutschland den Kulturpass für Menschen, die 2023 18 Jahre alt werden, ausgestattet mit 200 Euro, um Kulturveranstaltungen zu besuchen. Westpfälzer 18-Jährige können damit gleich an der „Langen Nacht der Kultur“ in Kaiserslautern am kommenden Samstag, 17. Juni, teilnehmen. Und es gibt dieses Jahr auch bewusst viele Angebote für junge Kulturnachtgäste.

Die freie Szene ist aktiv in die von der Stadt Kaiserslautern organisierte Kulturnacht eingebunden, beispielsweise über den Verein Sukura. Das Kollektiv setzt sich, so die Selbstbeschreibung, ein für „die aktive Entwicklung und Entfaltung unterschiedlicher subkultureller Kunstformen in Kaiserslautern“. Zur Langen Nacht etwa eröffnet (bereits am 16. Juni, 19 Uhr, sowie am 17. Juni ab 18 Uhr) in der Fruchthalle eine von Sukura präsentierte Doppelausstellung mit Werken von Nicoletta Domachowska und Maks29. Und von 22 bis 1 Uhr legen die Sukura-DJs Visio und Heinz Ficktion im Foyer der Fruchthalle auf. Der junge Verein Pälzer Bagage wiederum bespielt seinen Veranstaltungsraum Krümmer in der Bismarckstraße 35 erstmals bei der Langen Nacht, es gibt eine Jam-Session mit Jan Hirtz (18.30 Uhr bis 22 Uhr). Gejammt wird auch im Kulturclub Salon Schmitt (Pirmasenser Straße).

Stammt ebenfalls aus Kaiserslautern und ist nun darüber hinaus aktiv: Anna Stucky. Foto: Sebastian Weiß/gratis

Auch im Hauptprogramm in der Fruchthalle findet sich Interessantes für junge Leute: So tritt die aus Kaiserslautern stammende Songwriterin Anna Stucky auf (21.30 Uhr), gefolgt von MPNG, mit Tobias Urbanczyk am Schlagzeug (22.25 Uhr). Letzterer spielte schon mit Größen wie Ariana Grande und Taylor Swift.

Natürlich gibt es aber auch jede Menge anderer Angebote: von einem Tanzkurs für alle auf dem Stiftsplatz über Kunst, Klassik, Chormusik, Pop bis zum Chillout mit Martin Preiser, Details unter www.kaiserslautern.de