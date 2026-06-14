Wer sich in der Langen Nacht der Kultur für einen Kunstspaziergang entschied, kam meist an leise Orte. Zum Verweilen bis zum Sattsehen.

Etwa zehn Adressen von A wie Art-Hotel bis Z wie Zitronenblau lockten mit Künstler und Künstlerinnen der freien Szene. Hinter ihnen liegen Tage des Organisierens und Planens, Stunden des Aufbauens und Ausstellens, Zeiten neben Alltag und Beruf. Und doch strahlen sie, sobald Besucher mit neugierigen Fragen kommen und sich von der Passion der Maler, Bildhauer oder Fotografen infizieren lassen. Ist doch die Lange Nacht der Kultur eines jener selteneren Ereignisse, das die freie Kunstszene wie in einem überdimensionalen Fenster sichtbar macht. Humus pur für kulturelles Leben. Dass es zur Langen Nacht auch an leisen Orte lebhaft wird, liegt an Vernissagen, an Musikbands oder Menschengedränge auf Zeit.

So etwa im Atelier Zitronenblau, dem Kreativraum des ökumenischen Gemeinschaftswerkes. Dort begegnete sich „Kulturgenuss“, das hieß Kunstblätter gestalten, klassischen Ohrwürmern des Chores SingFried auf Papphockern lauschen oder das Projekt „FaceTime“ aus Linoldruck entdecken, das einlud „einem Gesicht Zeit zu schenken“.

Musik im Felsenkeller

Musik ja, doch eher verhalten begleitete den Besuch im historischen Felsenkeller unter Lauterns Museumsberg. Dort ging es Ingo Bracke um das Thema Licht, das mit „Hot-Spots“ etwa ein Dutzend Kunstexponate in Szene setzt.

Nicht weit davon im Hotel Alcatraz zeigten die westpfälzischen Freunde der Malerei Öl-, Acryl- und Aquarellarbeiten auf Leinwand. Spannend sind dort die Nah- und Weitsichten. Angesichts eines Elefantenbildes hinter Gittern nicht nur im räumlichen Sinn.

Im KunstRaum Westpfalz konnten sich Interessierte mit Gedankengespinsten anfreunden. Dort bestehen sie aus widerborstig metallenen Linien, sprich Drähten oder Schrauben. Angelika Summa gelingen diese bestaunenswert kreativen und anregenden Formen.

Wahre Neuentdeckungen

Wenige hundert Meter weiter, wartete das Kabinett K2 vergeblich auf angekündigte Freunde. Stattdessen hingen „Ehemalige“ vorheriger Ausstellungen, die sich als wahre Neuentdeckungen bestätigten.

Einen Ort für Exponate anonymer Urheber hatte es bisher wohl noch nie gegeben. Gemeint sind Installationen moderner Dinge im Foyer der Fruchthalle. Unter anderem heißt der Titel jener angeklebten, blutorangenen Banane: The Ego. Und weiter: „Im Wege der Entwicklung der Kunst, steht das Ego des Künstlers.“ Es folgt philosophierendes Nachdenken.

Antworten dagegen geben Mitglieder der FlabAG im Friseursalon Wolf. Denn sie kamen nicht nur runter in die Alleestraße. Vielmehr heißt ihr Foto-Motto „Secrets of K-Town“ und zeigt auf Stellwänden Einblicke in meist örtlich Rätselhaftes und Geheimnisvolles.

Motive ohne Geschichten

Motive ohne Geschichten zeigt Anja Klos im Art Hotel Lauterbach. Unter dem Titel „Inspiration“ eröffnete sie ihre erste Einzelausstellung. Blatt für Blatte zeigt unscharfe Abstraktionen, die extrem vergrößerte Handyaufnahmen bewirken. Die Objekte sind etwa Gespiegeltes in Pfützen, schattige Falten in Webstoffen, Staub im Gegenlicht oder transparentes Material. Wie gemalt sehen sie aus und entsprechen exakt dem übersetzten Wort Fotografie: Malen mit Licht. Anja Klos verkehrt das Abbilden in Andeuten. Das wiederum regt Bilder im Kopf des Betrachters an, die weiterbilden zumal sich dabei der enge Bezug zum Original löst. Ein Massenmedium für Unikate, intuitiv und assoziativ.

Alle Ausstellungen bleiben über kurz oder lang bestehen und können bei Interesse weiterhin besucht werden.