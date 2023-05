Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Warten hat ein Ende: Nach Monaten der Corona-Tristesse lockt das Sommer-Event der „Langen Nacht der Kultur“ am Samstag zum 20. Mal Liebhaber der schönen Künste an verschiedene Kaiserslauterer Schauplätze. Trotz pandemiebedingt kleinerem Programm gibt es in Sachen Musik, Theater, Bildender Kunst und Literatur einiges zu erleben. Ein Überblick.

Den künstlerischen Auftakt macht das Pfalztheater auf der Bühne im Theaterhof. Um 16 Uhr feiert dort das Stück „Sei hier Gast? – Voll gerne!“ Premiere. Das