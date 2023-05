Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist wieder soweit: Die 21. Ausgabe der „Langen Nacht der Kultur“ steht bevor. Am 17. Juni kann wieder durch mehr als 25 städtische Spielorte flaniert und die Nacht zum Tag gemacht werden. Die verschiedenen Veranstalter haben ihr Programm am Donnerstag in der Fruchthalle vorgestellt.

Kulturreferatsleiter Christoph Dammann stellte als Koordinator der „Langen Nacht der Kultur“ das Programm vor. „Das Publikum soll Kultur in einer unglaublichen Breite und Vielfalt kennenlernen“,