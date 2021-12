Für alle, die sich noch in diesem Jahr gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, aber noch keinen Termin haben, bietet der 1. FC Kaiserslautern gemeinsam mit Testeval nach Weihnachten eine Möglichkeit im Fritz-Walter-Stadion an.

Wann und wo findet die Aktion statt?

Am Dienstag, 28. Dezember, werden von 12 bis 24 Uhr alle Impfwilligen ab einem Alter von zwölf Jahren in der Krombacher Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions von den erfahrenen mobilen Impfteams des DRK impfen lassen.

Muss ich mich anmelden?

Die Impfungen sind kostenfrei, eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Der Wohnort der zu impfenden Personen spielt keine Rolle.

Welche Impfstoffe werden genutzt?

Grundsätzlich erhalten Personen unter 30 Jahren den Impfstoff Comirnaty von Biontech und Menschen über 30 Jahren den Impfstoff Spikevax von Moderna. Auch der Impfstoff von Johnson & Johnson steht zur Verfügung.

Welche Impfungen werden angeboten?

Es gibt sowohl die Möglichkeit für Erst- und Zweit als auch Boosterimpfungen. In Rheinland-Pfalz besteht inzwischen grundsätzlich die Möglichkeit, sich bereits drei Monate nach der Zweitimpfung eine Auffrischimpfung geben zu lassen.

Was muss ich mitbringen?

Mitgebracht werden muss der Personalausweis und – sofern vorhanden – der Impfpass. Es muss ein Aufklärungs- und Anamnesebogen ausgefüllt werden. Kinder zwischen zwölf und 15 Jahren müssen von einem Erziehungsberechtigten begleitet werden. Jugendliche ab 16 Jahren können mit einer schriftlichen Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten auch alleine kommen.

Was muss ich im Stadion beachten und wo kann ich parken?

Vor Ort gelten Maskenpflicht und Abstandsregeln. Das Corona-Testzentrum im „Kiebitz“ am Fritz-Walter-Stadion (Parkplatz Ost) steht an diesem Tag für aktuelle Coronatests ebenfalls zur Verfügung. Parkplätze hinter der Osttribüne des Fritz-Walter-Stadions sind ausreichend vorhanden. Ein barrierefreier Zugang ist gegeben.

Wie komme ich an die Gratis-Stadionwurst?

Für jeden frisch Geimpften gibt es anschließend eine Stadionwurst und ein Getränk gratis.

Woher weiß ich, dass ich nicht unnötig warte?

Am Veranstaltungstag gibt es online auf der Internetseite www.testeval.de regelmäßig Hinweise zur Auslastung, so dass mögliche Wartezeiten vermieden werden können.

Warum findet die Aktion zwischen den Jahren statt?

„Angesichts der bevorstehenden Omikron-Welle zählt jede einzelne Impfung. Wir freuen uns daher sehr, wenn es durch privates Engagement gelingt, die vorhandenen Impfangebote zu ergänzen“, erklärt Oberbürgermeister Klaus Weichel. Matthias Moritz, einer der Geschäftsführer der Firma Testeval, ergänzt: „Wir wollen diese Zeit nutzen, auf unkomplizierten Weg, ein zusätzliches Impfangebot zu ermöglichen. Viele Menschen haben nach den Weihnachtsfeiertagen noch frei, ein guter Moment für eine Impfung.“

Wie unterstützt der FCK die Aktion?

Neben den Räumlichkeiten im Fritz-Walter-Stadion spendieren Partnerunternehmen des Vereins den frisch Geimpften nach dem Piks eine Stadionwurst und ein Getränk. Kostenlos. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen: „Wir hoffen, dass möglichst viele Menschen das Angebot wahrnehmen, auf den Betzenberg kommen und sich gegen das Coronavirus impfen lassen.“

Welche Unterstützer sind noch beteiligt?

Unterstützt wird die „lange Nacht der Impfung“ von der Stadt Kaiserslautern, dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium, dem Deutschen Roten Kreuz, den Stadtwerken Kaiserslautern, dem Westpfalz-Klinikum, Apotheker Christian Brand sowie Schröder Fleischwaren und Getränke Schmitt.

Die Antworten stammen, soweit nicht anders angegeben, vom 1. FCK.