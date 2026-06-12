Bei der „Langen Nacht der Kultur“ wird an vielen Veranstaltungsorten in der Stadt etliches geboten. Am Samstag, 13. Juni, ist auch der „Lange-Nacht-Bus“ der SWK unterwegs. Alle, die ein Eintrittsbändchen zur „Langen Nacht der Kultur“ am Arm tragen, können mit ihm eine Rundfahrt machen oder von Station zu Station fahren und das Programm im Bus genießen.

Von 20 bis 20.30 Uhr und von 20.45 bis 21.15 Uhr ist das Duo „Cattaneo & Abyazar“ mit an Bord. Aus einer zufälligen Begegnung bei einer Vernissage entstand vor etwa sechs Jahren die musikalische Zusammenarbeit zwischen dem italienischen Saxophonisten Stefano Cattaneo und dem brasilianischen Gitarristen Carlos Abyazar. Sie widmen sich vor allem dem Bossa Nova – eine Musikrichtung, die für Abyazar eine besondere Bedeutung hat. Der Multiinstrumentalist war viele Jahre lang als Unterhaltungsmusiker auf Kreuzfahrtschiffen tätig. Cattaneo verbindet seine Arbeit als Jazzmusiker mit seiner Tätigkeit als bildender Künstler. Das Duo bietet neben einem breiten Blick auf die Bossa Nova auch Ausflüge in den Jazzbereich und hochwertiges „Easy Listening“.

Von 21.30 bis 22 Uhr und von 22.15 bis 22.45 Uhr geht es mit Coco Clownesses auf eine erotische Runde durch die „Lange Nacht“. „Coco’s Roadtrip-Cabaret“ ist dann angesagt. Es lädt ein zu einem frivolen Trip durch „Dirty K-Town“ mit einer Mischung aus Burlesque, Chanson und Comedy ein.

Der Busfahrplan ist in der Broschüre abgedruckt und online auf der Homepage der Stadt www.kaiserslautern.de zu finden. Außerdem wird es am Veranstaltungstag einen Aushang in der Fruchthalle und an der Haltestelle Rathaus B geben. Die Eintrittskarte beziehungsweise das Eintrittsarmbändchen berechtigt am Veranstaltungstag zur Hin- und Rückfahrt bis zum folgenden Tag um 3 Uhr mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln: bei der Deutschen Bahn: RE, RB und S-Bahn; im Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN): 2. Klasse).