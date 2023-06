Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Kaiserliches Flair“ sollte die neue protestantische Kirche in Kaiserslautern versprühen. Das war der Auftrag für den Architekten der Apostelkirche, die 1901 feierlich eingeweiht wurde. Der Festredner ließ allerdings etliche Gemeindemitglieder irritiert zurück.

Dekan Christian Müller ergriff am 1. September 1901, nach einem Gebet, den Schlüssel und öffnete am Morgen um zehn Uhr das Hauptportal der evangelischen Apostelkirche in der