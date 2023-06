Sie besteht aus unlasiertem Hartholz, hat die Modellbezeichnung „Binga“ und hat rund 28.000 Euro gekostet: Die neue Rundbank neben der Stiftskirche in der Fußgängerzone ist da.

Etwa vier Monate Lieferzeit hatte das Außenmöbel. Die Bank löst die von der Bürgerinitiative „Bank für alle“ selbstgezimmerte Sitzgelegenheit ab. Ein Team der Stadtbildpflege Kaiserslautern (SK) hat die Bank in den vergangenen Tagen . Für die Bank der Bürgerinitiative wird ein anderer Standort gesucht, heißt es aus dem Rathaus.

Die neue Bank wurde von Teilnehmern eines Bürger-Workshops zur Erweiterung der Sitzmöblierung in der Innenstadt im vergangenen Juli ausgewählt. In dem Workshop wurden auch weitere Ideen rund um Sitzmöblierung und deren Standorte in der Innenstadt diskutiert. Die Kosten für die Bank – Herstellung, Lieferung und Aufbau – belaufen sich laut Stadtverwaltung auf knapp 28.600 Euro.

Die neue Bank ist, in Anlehnung an das Modell der Bürgerinitiative, wieder eine Rundbank. Die Rückenlehne ist an zwei Stellen unterbrochen, um den Kräften der Stadtbildpflege ein leichtes Säubern des Innenbereichs zu ermöglichen. Die Bankfüße bestehen aus anthrazitfarbig lackiertem Stahl. „Die Bank ist mit Schienen ausgestattet, damit sie beispielsweise für den Weihnachtsmarkt, unkompliziert ab- und aufgebaut werden kann“, teilt die Stadtverwaltung mit.