Mit Applaus wurden die Freudebringer auf Rädern am Wohn- und Dienstleistungszentrum (WDZ) und der Lebenshilfe in Weilerbach am Sonntagabend empfangen. Ein Konvoi mit 35 festlich geschmückten Traktoren, den Landwirte aus dem Kreis organisiert hatten, brachte Mitarbeitern und Bewohnern „Einen Funken Hoffnung“ und kistenweise Präsente. Weithin waren goldene und bunte Lichterketten sichtbar. Sie beschrieben die Konturen der Arbeitsgeräte und ihrer teils mannshohen Reifen. Aufblasbare Weihnachts- und Schneemannfiguren fuhren im Fond mit und ein Schriftzug auf der Seitenscheibe wünschte „Fröhliche Weihnachten“. Angesichts dieses Empfangs strahlen die Fahrer mit den Lichtern um die Wette. Der Korso war in Landstuhl an der Reha-Westpfalz gestartet, dann mit etwa 30 Stundenkilometern weiter zum Nardini-Klinikum und dem Hospiz Hildegard Jonghaus gefahren, bevor er in Weilerbach eintraf. Danach hatte er noch mehrere Stationen in Kaiserslautern vor sich.