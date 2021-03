Am Sonntag, 14. März, wird in Rheinland-Pfalz ein neuer Landtag gewählt. In den drei Wahlkreisen 44, 45 und 46 bewerben sich insgesamt 21 Direktkandidaten um einen Sitz im Parlament. Für die RHEINPFALZ haben sich die Bewerber per Video vorgestellt.

In den vergangenen Wochen haben wir Porträts sämtlicher Direktkandidaten in der Pfälzischen Volkszeitung veröffentlicht. Außerdem sind drei Videos entstanden, in denen die Kandidaten über sich und ihre Ziele sprechen. „Was wollen Sie für die Region im Mainzer Landtag erreichen?“, haben wir die Bewerber gefragt, die maximal 60 Sekunden Zeit hatten, ihre Vorstellungen zu präsentieren. Aus den Aussagen hat unser Fotograf Reiner Voß drei Videos produziert – eines für jeden Wahlkreis, in dem die Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge zu Wort kommen.